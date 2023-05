VIDEO – Torino-Monza 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Monza, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



UN PUNTO A TESTA – Torino-Monza 1-1 nella trentaquattresima giornata di Serie A. Il Monza trova nel finale il gol che vale per proseguire – da già aritmeticamente salvo – la striscia d’imbattibilità. Dopo venti minuti Torino pericoloso con Aleksej Miranchuk, un sinistro appena dentro l’area su cui Michele Di Gregorio è bravissimo. Stesso discorso al 28′ per Vanja Milinkovic-Savic, su botta potente di Patrick Ciurria. Il punteggio si sblocca nel primo minuto della ripresa, quando passano ventisette secondi e Nicola Vlasic serve Antonio Sanabria che si coordina e di destro dal limite fa 1-0 dai sedici metri. Fondamentale poi Milinkovic-Savic, per negare il pareggio a Carlos Augusto a metà ripresa. A poco meno di cinque minuti dal 90′ Matteo Pessina riesce a servire Andrea Petagna, tocco a rimorchio per Gianluca Caprari e gran destro all’incrocio dal limite dell’area. È il gol del pareggio, con una prodezza dell’attaccante dei brianzoli. Nel finale proteste per un possibile rigore per il Torino, ma dopo il check si prosegue.

Video con gli highlights di Torino-Monza dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.