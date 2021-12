Bergomi: «Handanovic in una cosa non sbaglia mai! Bello guardare l’Inter»

L’Inter ha vinto agevolmente sul campo della Salernitana, confermando il primo posto in classifica. Bergomi, ospite negli studi di Sky Sport, non esalta tanto la prestazione dei nerazzurri quanto l’atteggiamento. Di seguito le sue dichiarazioni.

ATTEGGIAMENTO E INTERPRETAZIONE – L’Inter ha vinto 0-5 contro la Salernitana. Secondo Giuseppe Bergomi, più che la prestazione, bisogna esaltare l’atteggiamento della squadra di Simone Inzaghi: «Anche con il Cagliari non ho esaltato troppo la prestazione, però bisogna partire da come l’ha interpretata l’Inter e ha fatto una grande partita. Poi si parla della forza dell’avversario, il divario tecnico è nettamente superiore ma il merito è quello di indirizzare subito la partita con due gol. Poi vedi che si divertono, tutti vogliono la palla: è bello veder giocare la squadra nerazzurra. Secondo me Inzaghi deve essere soddisfatto dell’atteggiamento che ha la squadra perché indirizza subito le partite, sbloccandole e mettendole al sicuro. La squadra si diverte, lui ruota moltissimo. Nel primo tempo è stato bravo Samir Handanovic, sottolineo sempre l’importanza del portiere nerazzurro perché l’azione dell’Inter parte sempre dal basso e lui non sbaglia mai. L’Inter ha gestito con autorevolezza, poi difende attaccando. Io penso che il calendario lo fa lo stato di forma e i giocatori che hai a disposizione. Il Napoli ha assenze pesanti, il Milan anche quindi a quel punto quando tutte le squadre sono a posto, se l’Inter avrà tutti a disposizione potrà fare ancora più rotazioni».