Tavelli: «Inter come un pugile. Solo 25 gol su 103 hanno portato punti»

Tavelli ha parlato nel post partita di Salernitana-Inter su Sky Sport. Il giornalista ha commentato la netta vittoria dei nerazzurri sui campani per 0-5, coierazzurri temporaneamente a +4 sul Milan.

SUPERIORITÀ − Per Fabio Tavelli dominio schiacciante dell’Inter sulla Salernitana: «Per quella di stasera è il capitolo più semplice, manifesta superiorità. Mai stata partita, dispiace vedere la Salernitana in queste condizioni ma reputo che sarebbe stata sempre complicata con questa Inter. I nerazzurri hanno fatto come quei pugili che iniziano a picchiare mettendoti all’angolo. Inter superiore, due categorie di peso di differenza».

NUMERI − Tavelli tira fuori una particolare statistica: «Abbiamo provato a pesare i gol che hanno generato punti. L’Inter che ne ha fatti centotré, ha spremuto punti grazie a venticinque gol. Ai 2-0 diamo un solo punto, è importante perché quello di questa di sera di Lautaro Martinez è accademia. Il resto dei gol non è panna montata ma solo un quarto di gol hanno generato punti».