Ceccarini: «Inter, occhio alla pista Muriel! Vecino potrebbe partire»

Il mercato di gennaio si avvicina e l’Inter, nonostante le parole di Ausilio (vedi articolo), potrebbe fare qualcosa. Ceccarini, da TuttoMercatoWeb, ipotizza l’idea Muriel e non esclude l’addio anticipato di Vecino.

I MOVIMENTI – “L’Inter per gennaio guarda sempre a un’eventuale opportunità in fase offensiva. Il budget non è molto e per questo Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dovranno trovare una soluzione che possa far quadrare i conti. C’è da tenere presente che potrebbe partire anche Matias Vecino e la sua cessione aumenterebbe un po’ il budget. Il giro d’orizzonte si sta concentrando sempre più in casa Sassuolo dove le opzioni restano Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori, anche se la loro valutazione è sempre molto alta. Attenzione anche però alla pista Luis Fernando Muriel. L’attaccante colombiano vorrebbe più spazio e l’Atalanta magari potrebbe fare una riflessione, ma serve comunque un’offerta importante”.

Fonte: tuttomercatoweb.com