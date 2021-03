Bergomi: «Hakimi più veloce di Gosens, bel duello. Inter compattata»

Giuseppe Bergomi

Bergomi prevede una sfida nella sfida questa sera in Inter-Atalanta: quella tra Gosens e Hakimi, che si scontreranno sulla fascia. L’ex difensore, ospite di “Sky Calcio Club”, ha analizzato le chiavi tattiche del match.

SCELTE PRECISE – Giuseppe Bergomi vede miglioramenti nella difesa dell’Inter: «I tre centrali si sono completati quando la squadra ha cominciato a difendere in maniera diversa, più bassa. Come tutti i difensori se hanno meno campo fanno bene, ma ora la difesa si è compattata. Achraf Hakimi secondo me è più veloce di Robin Gosens, quando riparte si crea il triangolo fondamentale con Nicolò Barella e Romelu Lukaku. Si inserisce coi tempi giusti, può sorprendere in velocità Gosens sapendo che l’Atalanta non dà grande copertura. Deve stare attento, perché Gosens fa gol di testa: è meno abile nella marcatura Hakimi. Sarà un bel duello. All’andata non è stata una grandissima partita. Romelu Lukaku? C’è Duvan Zapata, che ha grande fisicità. L’Inter gioca in quella maniera, ogni tanto ti va a pressare ma poi si rimette lì. L’Atalanta è una squadra europea, farà la sua partita».