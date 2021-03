Inter-Atalanta, scontro diretto per (ri)dare risposte: soprattutto a chi segue

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Inter-Atalanta si giocherà stasera alle ore 20.45 come Monday Night che completa la ventiseiesima giornata di Serie A. Al Meazza va in scena una partita fondamentale per le sorti dell’alta classifica, dopo che nel weekend le inseguitrici (di entrambe) hanno praticamente vinto tutte.

RISTABILIRE LE DISTANZE – Inter-Atalanta di stasera vale molto più di quanto si pensava quarantotto ore fa, a seguito dei risultati del turno di Serie A. La Juventus sabato ha battuto la Lazio (unica squadra di vertice KO), ieri Roma e Milan hanno fatto altrettanto. E pure il Napoli, che insidia i bergamaschi per il quarto posto, ha fatto suoi i tre punti. Questo fa sì che, per entrambe le formazioni nerazzurre, la vittoria assuma ulteriori significati. La squadra di Antonio Conte, fin qui quasi perfetta negli scontri diretti del 2021, ha l’occasione per ribadire il suo ruolo di capolista. Battere anche l’Atalanta, uno dei rivali più tosti (e forti) che ci siano in questo campionato, darebbe un nuovo pesante segnale alle inseguitrici sulle ambizioni dell’Inter, dopo quelli già ottimi delle scorse settimane, oltre a confermare il distacco in classifica.

GLI STESSI O QUASI – Ormai si è capito: Conte di modifiche ne fa poche, e per Inter-Atalanta gran parte della formazione si sa a memoria. Può cambiare il partner d’attacco di Romelu Lukaku, che cerca il suo primo centro ai bergamaschi al quarto tentativo: Lautaro Martinez è fresco, Alexis Sanchez è lanciato dai tre gol consecutivi. Poi attenzione ad Arturo Vidal, che è segnalato in rimonta nelle gerarchie su Christian Eriksen. Il danese, però, ha tante carte da spendere sia a livello tecnico sia tattico. Il resto, ormai, è conosciuto. A differenza dell’ex Gian Piero Gasperini, che davanti continua a ruotare i suoi con profitto (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19.30 il countdown vero e proprio a Inter-Atalanta, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).