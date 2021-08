Bergomi: «Correa miglior scelta per quanto poteva l’Inter! Lui completa»

Correa è in procinto di trasferirsi all’Inter, dopo l’accordo raggiunto nelle scorse ore con la Lazio. Del Tucu ne parla Bergomi, ospite della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”.

CAMBIO DAVANTI – Giuseppe Bergomi spiega come vorrebbe l’attacco dell’Inter: «Partirei con Edin Dzeko e Lautaro Martinez, poi Joaquin Correa va a completare un reparto. Io vado sul 3-5-2, ragiono in questo senso. Correa è un giocatore di talento, la continuità non è mai stata il suo forte. Secondo me, per come è strutturato l’attacco dell’Inter, in base a quello che potevi andare a prendere è la migliore scelta. L’allenatore lo conosce, l’ha voluto e sa le caratteristiche e le qualità. Non ha avuto grande continuità in questi anni, però ha tanto talento. Questa squadra aveva bisogno di trovare un attaccante che desse più profondità, e veloce: nella Lazio quella di Romelu Lukaku la dava Ciro Immobile. Perché Andrea Belotti? Pensavano forse a un sostituto di Edin Dzeko, per andare a sfruttarne le caratteristiche».