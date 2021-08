Correa ha aiutato l’Inter: no strappi con la Lazio. Belotti, contatto stamattina – Sky

Correa sarà a breve un nuovo giocatore dell’Inter, con l’accordo ormai raggiunto con la Lazio (vedi articolo). Gianluca Di Marzio, da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, fa notare come il Tucu abbia favorito l’accordo con Lotito. Oltre all’argentino della Lazio fino a stamattina sondato Belotti.

LA SCELTA – Gianluca Di Marzio aggiunge dettagli sull’arrivo di Joaquin Correa all’Inter: «C’è stato un lavoro ai fianchi anche del giocatore stesso, che ha permesso anche col suo modo elegante di lasciarlo andare. Non ha mai saltato un allenamento, o avuto un comportamento non adeguato. Ha permesso alle due società, che non si parlano, ad andare avanti tramite l’agente Alessandro Lucci. Che l’Inter abbia aggiunto un milione di bonus, rispetto al budget di trenta milioni, era un dimostrare di venire incontro alla Lazio. Si aspetta l’ultimo OK del presidente Claudio Lotito, ma per Correa è fatta. Stamattina Andrea Belotti ha parlato con l’Inter, tramite il suo agente. Aveva dato la sua disponibilità, adesso non credo che ci sia ancora quel filo diretto con lo Zenit. Il giocatore non aveva accettato perché voleva rimanere in Italia, non credo possano emergere altre soluzioni».