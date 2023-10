Benfica, stop anche in campionato. Pareggio con il Casa Pia

Il Benfica non va oltre il risultato di 1-1 contro il Casa Pia. In campionato si ferma ancora la squadra protagonista del gruppo D di Champions League assieme all’Inter.

DELUDENTI – Il Benfica pareggia per 1-1 contro il Casa Pia. Il gol di Joao Mario non basta al minuto 44 per portare ai portoghesi la vittoria. Lo scorso martedì è arrivata la delusione nel gruppo D di Champions League contro la Real Sociedad, si ripete la beffa per Roger Schmidt e i suoi giocatori. A secco con 0 punti in Europa, ora in testa al campionato ma a pari punti con lo Sporting CP e con una partita in più. Per il Casa Pia segna Gaizka Larrazabal dopo l’errore su calcio di rigore del compagno Felippe al 54′.