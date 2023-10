Barella torna titolare con la Roma? Inzaghi non cambia idea

Nicolò Barella tornerà titolare contro la Roma. Il giocatore dell’Inter non vive un momento incredibilmente positivo, ma Simone Inzaghi vuole dargli un’altra occasione.

OCCASIONE – Quando si inizia ad utilizzare il termine “occasione” è un problema. Proprio questo è un caso, perché Nicolò Barella tornerà titolare contro la Roma con l’obiettivo di cancellare i primi mesi estremamente bui di campionato. Un solo assist con la Salernitana per Lautaro Martinez e nient’altro dai piedi del numero 23 che fatica a trovare la forma fisica adeguata. Simone Inzaghi sembra restio dal cambiare idea sulle gerarchie a centrocampo: il vice-capitano è il primo come mezz’ala, solo dopo c’è Davide Frattesi.

Barella e la concorrenza

PRESTAZIONI – In questo momento le prestazioni sono sicuramente dalla parte di Davide Frattesi. Un gol contro il Milan, l’assist con la Real Sociedad per la rete del pareggio e l’altro assist in Champions League per Alexis Sanchez con un tocco semplice. Nella partita di martedì il giocatore dell’Inter ha anche subito il rigore decisivo per la vittoria inserendosi in area e attaccando in maniera convinta la porta sul cross di Alessandro Bastoni. Nonostante il suo apporto l’ex Sassuolo deve avere pazienza, perché Inzaghi ha in mente di recuperare Barella. Ce n’è bisogno al più presto!