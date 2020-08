Benevento, Inzaghi: “Europa League all’Inter? Sarebbe bello. Conte…”

Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato dell’Inter di Antonio Conte in corsa per l’Europa League

AUGURIO – Queste le parole di Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, sull’Inter di Antonio Conte in corsa per l’Europa League. «L’Inter è più da Champions che da Europa League, mi auguro possa vincere la Coppa, sarebbe bello. E’ una grande squadra con un grande allenatore». Sulla coppia d’attacco Romelu Lukaku–Lautaro Martinez. «Questa squadra ha dei valori, è arrivata a un punto dalla Juventus in campionato, in attacco ma non solo. Credo anche in difesa e a centrocampo. Hanno un mix tra bravi italiani e stranieri. Ha lottato per lo scudetto e ha le armi per fare bene in Europa, ne ero convinto. Antonio (Conte, ndr) è un amico e sarebbe bello che un’italiana vincesse una coppa europea».