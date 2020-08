Inter, l’Europa League vale molto anche in termini economici: i dettagli

Condividi questo articolo

L’Europa League ha significato e potrebbe significare molto non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico per l’Inter

RICAVI – Come riportato da “CalcioeFinanza.it”, per l’Inter vincere l’Europa League significherebbe guadagnare 14 milioni di euro in soli premi più la quota di market pool della Coppa. In particolare, per quanto riguarda i premi, questi sarebbero così suddivisi.

PREMI – Qualificazione ai sedicesimi: 500mila euro a club; qualificazione agli ottavi di finale: 1,1 milioni di euro a club; qualificazione ai quarti di finale: 1,5 milioni di euro a club; qualificazione alle semifinali: 2,4 milioni di euro a club; qualificazione alla finale: 4,5 milioni di euro a club. La squadra che vincerà la finale di Europa League riceverà ulteriori 4 milioni di euro. Sempre la vincente giocherà la Supercoppa europea che significheranno altri 3,5 milioni di euro.

MARKET POOL – Per il market pool, l’Inter ha finora incassato 10,1 milioni di euro. Venerdì ci sono palio nella finale contro il Siviglia altri 4 milioni per la vincente, a cui andranno i 3,5 milioni per la partecipazione alla Supercoppa europea.