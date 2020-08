FOTO – Inter-Shakhtar Donetsk, De Vrij: “Europa League, siamo in finale”

Condividi questo articolo

Stefan De Vrij, difensore nerazzurro, celebra l’importante successo in Inter-Shakhtar Donetsk di Europa League con un messaggio e una foto

TWEET – Stefan De Vrij esulta con questo post, con allegata la foto di un contrasto in campo tra lui e Taison., per la vittoria della semifinale di Europa League, Inter-Shakhtar Donetsk. Queste le parole del difensore dell’Inter scritte su Twitter. “Siamo in finale! Forza Inter“.