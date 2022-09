Bellinazzo: «Sponsor di maglia, Inter per la sua strada. Due problemi»

Bellinazzo fa il punto della situazione riguardo il problema legato allo sponsor di maglia dell’Inter e altri problemi societari. Il giornalista, intervenuto nella trasmissione “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, espone alcuni problemi che i nerazzurri dovranno fronteggiare nei prossimi mesi.

DUE PROBLEMI – L’Inter ha cominciato questa nuova stagione di campionato evidenziando serie difficoltà. Ma, secondo Marco Bellinazzo, i problemi che bisogna risolvere non sono solo quelli in campo. Il giornalista, ospite di “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, dichiara: «Al momento l’Inter va avanti per la sua strada e ha due problemi da risolvere. Uno in campo, ed è quello dello sponsor di maglia. Data la défaillance di DigitalBits, che era un contratto molto importante venuto meno. Quindi bisognerà capire da qui a gennaio quello che succede. Per il resto, si va avanti con un orizzonte temporale del prestito di Oaktree e di scelte che dovranno essere, come sempre, validate per gli orientamenti politici di Pechino». Per Bellinazzo i prossimi mesi saranno decisivi per scoprire la strada intrapresa dalla società e della dirigenza nella gestione dell’Inter.