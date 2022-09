Paventi: «Lukaku ritorna a disposizione. Fondamentale ritrovarlo per l’Inter»

Romelu Lukaku scalpita e avvisa tutti sui social (vedi articolo): il countdown è iniziato. L’attaccante dell’Inter, non prendendo parte alla sua Nazionale, sarà da subito a disposizione di Simone Inzaghi nella preparazione della partita contro la Roma. Di seguito gli ultimi aggiornamenti lanciati da Andrea Paventi nella trasmissione “Il Calcio È Servito” di Sky Sport 24.

IL RITORNO – Romelu Lukaku potrebbe essere il punto da cui ripartire bene in campionato per l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo aver parlato dell’allenamento (vedi articolo) dei nerazzurri nella trasmissione “Il Calcio È Servito”, Andrea Paventi afferma: «Il recupero di Romelu Lukaku è fondamentale per l’Inter. A livello di leadership, di gol, di tutto quello che lui ha rappresentato e può rappresentare in questa sua seconda avventura con la maglia nerazzurra. Dovrà fare le cose in un certo modo per essere al massimo. Ieri ha postato un’immagine con una pantera e un countdown in direzione Roma. Perché quella è la sfida del ritorno in campionato dell’Inter. E la squadra deve reagire ad un periodo che non è stato di certo positivo». Queste le ultimissime da Appiano Gentile riportate dal giornalista di Sky Sport, Andrea Paventi.