Bellinazzo: “Inter, Suning vuole investire. Conte aspetta rinforzi”

Intervenuto ai microfoni della RAI, nel corso del programma “90° Minuto”, Marco Bellinazzo, giornalista, ha parlato del mercato dell’Inter di Antonio Conte, vera antagonista della Juventus.

ALTERNATIVA – Secondo Marco Bellinazzo l’Inter, sia sul campo che fuori, è l’alternativa più credibile alla Juventus. La forza del gruppo Suning le garantisce le risorse per effettuare un calciomercato di alto livello, con Antonio Conte che attende rinforzi: «L’Inter alle spalle ha un gruppo come Suning che ha dimostrato di poter investire tanto. Hanno visto crescere il fatturato del 30 % nell’ultimo anno. Stanno ponendo le basi per essere l’alternativa alla Juventus non solo sul campo ma anche sul mercato. Vediamo infatti che Marotta e Paratici si contendono i migliori giocatori in Italia. Giroud? L’Inter ha bisogno di determinati giocatori e Marotta sta lavorando per andare in quella direzione. I nerazzurri sicuramente faranno operazioni importanti, in primis quella di Eriksen. Conte però si aspettava di avere questi giocatori prima».