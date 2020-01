Toni: “Inter, se vuoi Scudetto a Lecce devi vincere! Ecco cosa vuole Conte”

L’Inter contro il Lecce non è andata oltre il pareggio, mettendo in luce problemi di stanchezza e limiti di rosa. Secondo Luca Toni, ospite fisso di “90 minuto”, in onda su “Rai 2”, Conte si aspetta dal mercato una tipologia di giocatore ben precisa. Di seguito le sue dichiarazioni

MERCATO FONDAMENTALE – L’Inter non è andata oltre l’1-1 a Lecce, mettendo in luce i soliti limiti di rosa a mercato aperto. Secondo Luca Toni, Antonio Conte aspetta soprattutto dei centrocampisti: «L’Inter se vuole vincere lo scudetto deve fare una partita da tre punti a Lecce. Complimenti a Fabio Liverani per la partita fatta, ovviamente. Secondo me Conte si aspetta qualcosa dal mercato, per esempio dei centrocampisti con il vizio del gol».