Bellinazzo: «Inter, servono novità su impegno Suning! Cessione big? Un’idea»

Bellinazzo si espone sulla questione finanziaria dell’Inter, visto che ormai da tempo Suning è in pesante difficoltà. Il giornalista, in collegamento con TVPlay, ipotizza anche quali tipologie di giocatori possano partire a fine stagione.

DEBITI FORTI – Marco Bellinazzo dà un giudizio sulla situazione economica dell’Inter e del gruppo Suning: «È molto difficile. Nel senso: l’Inter deve rientrare da un passivo record, che ha fatto negli anni della pandemia, e ha un accordo siglato con l’UEFA per rientrare in determinati parametri. Il settlement agreement l’ha firmato a fine agosto, questo determina delle scelte molto chiare che vanno nella riduzione del monte ingaggi e del deficit. Dovrà essere contenuto nei parametri dell’UEFA, appena sottoscritti, quindi è probabile si vada incontro alla cessione di uno o più big. Intendo per big quelli che hanno gli stipendi più alti. L’idea della dirigenza credo sia quella di privarsi di giocatori meno funzionali al progetto tecnico».

NUOVO MERCATO? – Bellinazzo entra nel merito delle voci sull’Inter destinata a essere ceduta in America: «Il mercato americano è in grande crescita. Lì ci sarà il Mondiale del 2026, da quell’area arrivano tantissimi investitori. I proprietari americani hanno comprato, negli ultimi anni, oltre sessanta squadre: si va lì per portare il brand, per aprirsi a un nuovo mercato e quindi a nuovi possibili tifosi. D’altro canto in questa fase storica gli interessi per i club italiani possono venire prevalentemente dagli Stati Uniti, posto che invece quelli del mondo arabo sembrano diretti in altri Paesi. Non ci sono grosse novità. La prima opzione resta il rifinanziamento con una durata più lunga. Servono novità dalla Cina sull’impegno che Suning, e la famiglia Zhang in particolare, devono riattivare nel canale finanziario. La situazione attuale non può essere prolungata per troppo tempo, col rischio di perdere terreno rispetto alle altre big europee».