Inter, in arrivo la lista UEFA per la Champions League: tutto definito

L’Inter deve consegnare all’UEFA la lista per la seconda fase di Champions League. Per quanto riguarda la squadra di Inzaghi, però, difficile possano esserci sorprese in merito.

L’ELENCO – Entro le 24 di domani le squadre ancora partecipanti alle coppe europee devono inviare la lista UEFA aggiornata per la prossima fase. Come da regolamento della Champions League, si possono iscrivere fino a un massimo di tre nuovi giocatori, anche se hanno già giocato in precedenza con un altro club nello stesso torneo. Per l’Inter, non essendoci stati né acquisti né cessioni durante il mercato di gennaio chiuso ieri, poche sorprese in vista. Per non dire nessuna. Simone Inzaghi avrà presumibilmente a disposizione gli stessi giocatori della fase a gironi, a partire dagli ottavi di finale col Porto (vedi calendario). Ecco l’elenco precedente dell’Inter, che salvo stravolgimenti sarà del tutto confermato.

LISTA UEFA INTER FASE A GIRONI CHAMPIONS LEAGUE 2022-2023

LISTA A

1. Samir Handanovic

2. Denzel Dumfries

5. Roberto Gagliardini

6. Stefan de Vrij

8. Robin Gosens

9. Edin Dzeko

10. Lautaro Martinez

11. Joaquin Correa

12. Raoul Bellanova

14. Kristjan Asllani

15. Francesco Acerbi

20. Hakan Calhanoglu

21. Alex Cordaz

22. Henrikh Mkhitaryan

23. Nicolò Barella

24. André Onana

32. Federico Dimarco

33. Danilo D’Ambrosio

36. Matteo Darmian

37. Milan Skriniar

77. Marcelo Brozovic

90. Romelu Lukaku

95. Alessandro Bastoni

LISTA B

45. Valentin Carboni

46. Mattia Zanotti

47. Alessandro Fontanarosa