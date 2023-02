Lukaku entra in ballottaggio per Inter-Milan, ma punta un’altra partita – Sky

Lukaku ieri è tornato titolare contro l’Atalanta, senza peraltro demeritare (vedi pagelle). In vista del derby Inter-Milan è in ballottaggio per una maglia, ma Paventi di Sky Sport indica un’altra partita come quella in cui dovrebbe tornare a pieno regime.

SERVONO MINUTI − Andrea Paventi ha parlato della gestione della condizione di Romelu Lukaku in vista di Inter-Milan, nonché di quando potrebbe essere nel pieno della forma: «Non c’è molto tempo per recuperare la migliore condizione. Lui ha bisogno di giocare tanto per mettere tanta benzina nei suoi muscoli, ma anche tanta condizione mentale. Simone Inzaghi gli darà più spazio possibile quando sarà possibile. Ovvio che per il derby lui sia in ballottaggio con Edin Dzeko e Lautaro Martinez, ma al momento i favoriti sono loro. Comunque la sensazione è che gestendo bene il suo minutaggio il belga possa arrivare in condizione per la gara con il Porto di fine mese. Lui quindi ha bisogno di giocare ma le esigenze della squadra vengono prima. Il suo secondo tempo contro l’Atalanta è stato molto confortante, Lukaku è apparso in crescita minuto dopo minuto».