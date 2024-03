Behrami: «Inzaghi un anno fa in bilico. Ha dimostrato all’Inter»

Behrami vede la netta crescita di Inzaghi, se paragonato a cos’era l’Inter un anno fa. Durante Players Only, su DAZN, l’ex centrocampista valuta anche le possibilità in Champions League.

IL CONFRONTO – Valon Behrami non vede l’Inter ai vertici in Europa: «Secondo me c’è un livello che tengono le altre. La Premier League è complicata, il Real Madrid in campionato ha avuto un percorso più semplice. In Champions League non riesco a reputarla favorita, perché ci sono squadre superiori a livello di interpretazione della partita e soprattutto di singoli. Poi il lavoro che ha fatto Simone Inzaghi in questi anni è stato fantastico. È un allenatore che l’anno scorso, se non avesse raggiunto la finale, non sarebbe stato riconfermato. Era tutta in bilico la sua situazione, dopo quest’anno ha dimostrato di essere all’altezza. Bisogna mettere in considerazione anche questo: il tempo dato a Inzaghi non è stato dato ad altri allenatori».