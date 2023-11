Behrami: «Allegri un vincente, diverso da Inzaghi! Una differenza in Juventus-Inter»

Behrami esprime un suo parere riguardo la differenza di “status” tra Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, in vista di Juventus-Inter. Secondo l’ex calciatore intervento in diretta su Radio Serie A, il tecnico bianconero è un vincente, dunque la squadra è più propensa ad ascoltarlo. Discorso diverso – a detta sua -, per l’interista.

UNA DIFFERENZA – Valon Behrami esprime così il suo parere prima di Juventus-Inter: «Status di vincente per Allegri potrebbe incidere in Juventus-Inter? Sì, perché i giocatori sanno e accettano che Allegri è così. Se ci fosse un allenatore diverso, allora inizieremo a vedere una reazione diversa da parte dei giocatori. Dall’altra parte c’è un meccanismo dove c’è grande entusiasmo e dove devi dimostrare che sei capace di vincere, però paradossalmente può essere più fragile perché non riconosci nell’allenatore lo status di uno che ha vinto. Se le cose si mettono male il giocatore tendenzialmente inizia a ricordare questo tipo di status».