Scarnecchia: «Critiche a Inzaghi? Ora passate ma i tifosi ne hanno il diritto»

Simone Inzaghi è stato a lungo criticato dalla tifoseria dell’Inter e non solo. L’ottimo periodo dei nerazzurri ha spazzato via la tempesta, ma sull’argomento torna Roberto Scarnecchia.

PERPLESSITÀ – Roberto Scarnecchia dice la sua sull’atmosfera che ruota intorno all’allenatore dell’Inter. Nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, l’ex calciatore dichiara: «Simone Inzaghi criticato ingiustamente? Sì, anche se recentemente ha acquistato tantissimi punti. Quando in una squadra importante si cambia e si prende un allenatore giovane è chiaro che le perplessità sono tante. E queste perplessità portano ad avere qualche dubbio e magari ad avanzare qualche critica, pensando che poiché viene dalla Lazio non è l’allenatore giusto per l’Inter. Però io credo che sia anche giusto così. Giusto che un tifoso parli in questi termini, che possa essere felice quando si vince e scontento quando si perde, e anche che abbia dei dubbi iniziali per poi toglierseli completamente nel momento in cui l’allenatore fa bene. Il tifoso ha ragione se è titubante e poi felice come in questo momento, in cui Inzaghi sta facendo risultato ed è primo in classifica».