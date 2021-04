Beccalossi fa come Conte e inizia a togliersi qualche sassolino dalle scarpe, in attesa di completare l’opera in campionato. L’ex giocatore dell’Inter, ospite di “Calcio Weekend Live”, attende prima di parlare del tutto.

RISPOSTE CHIARE – Evaristo Beccalossi è contento: «Che ambiente c’è ora all’Inter? Bello, tranquillo. Nei primi quattro mesi c’è stato il problema di trovare il giusto equilibrio con la squadra. In Europa? Se l’Inter fosse stata questa di ora se la sarebbe potuta giocare con tutti. Mi sono divertito: lì dicevano via Antonio Conte, che Milan Skriniar non sapeva giocare nella difesa a tre eccetera. Adesso sono bello sorridente, perché ho tenuto via tutto. Quando ci sarà l’aritmetica certezza del titolo sicuramente manderò due-tre paroline a chi di dovere, perché non ho dimenticato i sapientoni che parlavano. Interisti e non interisti. Perché certi fanno gli interisti in un certo momento, solo quando vinci».