Padovan: «Conte si sta prendendo delle rivincite, ma ieri incomprensibile»

Padovan torna sulla conferenza stampa di Conte alla vigilia di Inter-Cagliari (vedi articolo). Il giornalista ha parlato a Sky Sport come se i nerazzurri avessero già vinto il campionato.

TUTTO FATTO – Giancarlo Padovan continua a non avere dubbi: «L’Inter ha chiuso il discorso scudetto. Adesso Antonio Conte si sta prendendo delle rivincite: ha fatto una conferenza stampa per me incomprensibile. Qualcuno gli ha detto che l’anno prossimo bisognerà migliorare la qualità del gioco, ma lui non ci sta. In Europa l’Inter non è esattamente il meglio. Siamo tutti d’accordo che qualcosa va migliorato. Lui senza le coppe rende meglio: già dall’anno scorso dicevo che avrebbe vinto, di più non si poteva fare».