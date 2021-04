Inter-Cagliari, coi migliori per avvicinare l’obiettivo. E puntando al risultato

Inter-Cagliari si giocherà alle ore 12.30. La prima partita della domenica di Serie A è quella della capolista, che dopo l’ennesima dose di critiche sul nulla può dare un altro dispiacere a chi non aspetta altro che screditare.

MA QUALE BRUTTA – Inter-Cagliari, se qualcuno dovesse leggere molti dei commenti di questi giorni senza conoscere la classifica, sembrerebbe un’ultima spiaggia per i nerazzurri. E invece no: è il Cagliari a essere terzultimo, peraltro col Torino che ieri ha vinto e si è portato a +5. Eppure, dopo il 2-1 al Sassuolo (decima vittoria consecutiva in Serie A, giusto ricordarlo), sono piovute le critiche sull’Inter, capolista con margine. Perché? Per i motivi più folli possibili, dal possesso palla ai pochi tiri in porta fino al “bel giuoco” mancante. Ad Antonio Conte, giustamente, la faccenda non è andata giù e la speranza è che a breve si possa vendicare. Intanto però c’è da andare avanti nella striscia vincente, perché a prescindere dai commenti nel calcio l’unica cosa che vale è il risultato. E quello bisogna cercare, per avvicinare l’obiettivo distante sedici punti.

NON SI MOLLA NULLA – L’Inter che sfiderà il Cagliari non dovrebbe avere grande turnover, nonostante l’impegno infrasettimanale. C’è da sostituire il grande ex Nicolò Barella, e occhio che non tocchi a Stefano Sensi, ma rientrano Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic. Per il resto Conte ieri è stato chiaro: «Farò le scelte migliori». Che significa i giocatori migliori. Al massimo una deroga dall’undici base, al netto delle squalifiche, può essere Alexis Sanchez che, stando a quanto ha detto il tecnico mercoledì, lo sta mettendo in difficoltà. Nel Cagliari, obbligato a fare punti per non vedere la retrocessione a un passo, Leonardo Semplici fa debuttare Guglielmo Vicario in porta e punta sull’ex Radja Nainggolan (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 11 il countdown vero e proprio a Inter-Cagliari, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).