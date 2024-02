Beccalossi: «Calhanoglu il più forte di tutti! Dell’Inter mi stupisce un aspetto»

Beccalossi, ex – tra le altre – dell’Inter, nel corso della puntata di questa mattina di Radio Anch’io Sport ha commentato la straordinaria vittoria nerazzurra ai danni della Juventus, nello scontro diretto per lo scudetto. Con un passato da centrocampista, ha esaltato le qualità di Hakan Calhanoglu.

VANTAGGIO – Evaristo Beccalossi commenta la vittoria nerazzurra nello scontro al vertice: «Scudetto in cassaforte per l’Inter? È un passo importante, ma il cammino è ancora lungo. La squadra però è forte, ma ci vuole calma. La Juventus sta facendo grandissime cose, nessuno pensava al secondo posto dei bianconeri a questo punto della stagione. C’è un buon vantaggio per l’Inter, ma nel calcio di oggi bisogna sempre stare attenti. Non temo la Juventus solo perché i numeri dell’Inter parlano chiaro: miglior difesa e miglior attacco. La squadra è serena, mi colpisce l’impronta della squadra che non perde mai la testa. A me fanno impressione i giocatori nuovi che arrivano in squadra, sembra che giochino all’Inter da sempre e questo è grazie all’impronta della squadra. Uno zoccolo duro da parte dei giocatori e della società».

LA CHIAVE DEL SUCCESSO DELL’INTER

IL CENTROCAMPO – Beccalossi analizza un reparto che conosce bene all’Inter: «Calhanoglu è stato un colpo incredibile, è il più forte centrocampista che ci sia in giro. Legano bene tutti e tre sia in fase difensiva che in fase di spinta, è un centrocampi bilanciato. Anche la difesa va bene, la squadra è tutta compatta che anche nelle difficoltà ha sempre la situazione sotto controllo. Calhanoglu sembrava un centrocampista normale, da quando è all’Inter è il più forte».