Barzagli: «Acerbi soluzione per l’Inter, penso già trovata. Perfetto»

Barzagli promuove il possibile arrivo di Acerbi all’Inter, dato molto vicino in serata (vedi articolo). L’ex difensore, ospite di Sunday Night Square su DAZN, è dell’idea che il giocatore della Lazio sia il rinforzo ideale per Inzaghi.

LE NOVITÀ – Andrea Barzagli elogia Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: «Si trovano bene. Cioè: giocano molto vicini, e secondo me rispetto all’anno scorso con Edin Dzeko che ha caratteristiche di venire fuori per giocare la palla, non erano spesso vicino lui e Lautaro Martinez. Gran parte l’ha fatta il modulo di Antonio Conte, che li voleva vicini: sul gol bravissimo Lukaku, si sono cercati. L’Inter al 60′ toglie questi due e mette gli altri che fanno il 3-0. Francesco Acerbi acquisto giusto? Sì, perché Simone Inzaghi lo conosce. Giocatore affidabile, perfetto per fare il difensore centrale. Difensore di sinistra ci gioca Federico Dimarco. Per l’Inter è Acerbi la soluzione, penso che l’abbiano già trovata».