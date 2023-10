Barzaghi: «Torino-Inter sfida difficile! Sosta di Inzaghi con amuleti»

Barzaghi ha parlato del match di campionato tra Torino e Inter, in programma sabato alle 18. Qualche parola anche su Inzaghi

DIFFICILE − Matteo Barzaghi, ad Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha commentato la prossima sfida di campionato dell’Inter: «Simone Inzaghi come sempre passa queste soste con tutti gli amuleti possibili. Da oggi inizierà la preparazione per la partita col Torino. Buon rendimento per Yann Sommer, solo cinque gol subiti, importante recuperare pezzi per la formazione titolare. Stessa cosa anche per Calhanoglu e i due olandesi, che ritorneranno con un ottimo umore dagli impegni in Nazionale. A Torino sicuramente una partita difficile».