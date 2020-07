Barzaghi: “Sanchez-Inter, si cerca la formula! Destino di Lautaro Martinez…”

Condividi questo articolo

Sanchez è certamente l’uomo del momento in casa Inter (QUI le ultime sul suo impiego contro la SPAL). Secondo Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso del notiziario di “Sky Sport 24” – il club nerazzurro sta assiduamente lavorando per trattenere il cileno anche la prossima stagione

FORMULA – Alexis Sanchez si sta rivelando l’arma in più dell’Inter di Antonio Conte. Il club nerazzurro, in base agli accordi con il Manchester United, dovrà salutarlo il 6 agosto (vedi articolo). La dirigenza interista è al lavoro per trattenere il cileno anche oltre l’Europa League: «Al momento Sanchez rimane fino al 6 agosto però l’Inter sta parlando con il Manchester United per trovare la formula giusta, sia per quanto riguarda l’Europa League che per l’anno prossimo. È un’operazione che l’Inter vorrebbe portare avanti a prescindere dal destino di Lautaro Martinez».