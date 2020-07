SPAL-Inter, Conte non ha dubbi: Sanchez dal 1′! Prudenza Lukaku – Sky

SPAL-Inter è la sfida in programma domani alle ore 21.45 allo stadio “Paolo Mazza”. Secondo quanto rivelato da Matteo Barzaghi nel corso del notiziario di “Sky Sport 24”, Sanchez è praticamente certo dal 1′ al posto di Lukaku. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

UOMO DEL MOMENTO – SPAL-Inter vedrà in campo Alexis Sanchez dal 1′ dopo la bella prestazione contro il Torino. Matteo Barzaghi spazza via ogni dubbio a riguardo: «Sanchez dal 1′? Possiamo sbilanciarci perché sta giocando bene, calcolando anche che Romelu Lukaku sta ancora guarendo da un problemino muscolare che consiglia prudenza. Lautaro Martinez sembra essere tornato quello della prima parte di stagione ma in realtà vive un momento non semplice, anche per le questioni di mercato. Sanchez è un po’ l’uomo del momento, è rientrato in forma dal lockdown e ha dimostrato di essere vivace. E così domani sara in campo contro la SPAL».