UFFICIALE – Sanchez-Inter, lo United fissa nuova scadenza: il comunicato

Il Manchester Unite con un comunicato apparso sul proprio sito annuncia ufficialmente la permanenza di Sanchez all’Inter fino al termine della stagione di Serie A ancora in corso. Per ora è esclusa l’Europa League. Di seguito la note dei Red Devils

PRESTITO ESTESO – Il Manchester United ufficializza la permanenza di Alexis Sanchez all’Inter fino al termine della stagione di Serie A ancora in corso: “La coppia del Manchester United, Chris Smalling e Alexis Sanchez, rimarranno entrambi in Italia fino al termine della stagione, dopo che è stata presa la decisione di estendere i loro contratti di prestito rispettivamente con la Roma e l’Inter. Smalling rimarrà allo Stadio Olimpico per il resto della stagione di Serie A. L’accordo di Sanchez all’Inter è stato anche prorogato fino alla fine della prima settimana del prossimo mese”.

Fonte: manutd.com