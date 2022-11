Barzaghi: «Onana? No compromessi. Non subito all’Inter! Inzaghi segue»

Onana e il Camerun si separano in questo Mondiale in Qatar. Lite furibonda e insanabile con il CT Song. Il portiere non ritornerà subito all’Inter. Inzaghi inoltre è concentrato su 2 suoi giocatori

VIA DA QATAR − Come confermato anche dalla nostra esclusiva (vedi articolo), Onana ha lasciato Qatar. Matteo Barzaghi, su Sky Sport, spiega il suo programma: «André Onana ha lasciato stamattina il Qatar dopo le divergenze con il Ct Song. Questa mattina ha lasciato il ritiro per fare ritorno in Camerun. Qualche giorno di vacanza e poi farà ritorno a Milano per riprendere gli allenamenti con l’Inter. Il portiere non è voluto scendere a compromessi, con lui che lascia il Mondiale rimangono 5 i giocatori interisti impegnati in Qatar. Inzaghi segue con attenzione anche perché Brozovic e Lukaku stanno ritrovando la miglior forma».