IN – Onana di rientro ma non subito all’Inter: la decisione sul ritiro

Onana, come annunciato in giornata (vedi articolo), ha lasciato il Camerun e pertanto i suoi Mondiali sono finiti. La redazione di Inter-News.it ha approfondito la questione legata al rientro all’Inter.

TORNA MA NON SUBITO – André Onana sarà di ritorno all’Inter a breve. Il portiere ha chiuso col Camerun, dopo la discussione con il commissario tecnico Rigobert Song. Ora avrà qualche giorno di riposo, poi si aggregherà alla squadra. Come appurato dalla nostra redazione, in linea teorica al momento non è prevista la presenza di Onana nel mini-ritiro invernale a Malta. Ossia: tornerà in gruppo solo dopo il viaggio nell’isola in programma dal 4 al 9 dicembre.