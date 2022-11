Clamoroso LaLiga: chieste sanzioni sportive immediate alla Juventus!

La situazione in casa Juventus (vedi articolo) sta deflagrando e ora va anche fuori dal confine. LaLiga, ossia l’organismo che gestisce il campionato spagnolo, chiede sanzioni sportive immediate per i bianconeri. Qui i possibili rischi a livello nazionale (vedi articolo).

LA RICHIESTA – “A seguito delle dimissioni del Consiglio d’Amministrazione della Juventus nella tarda serata di lunedì 28 novembre, LaLiga chiede sanzioni sportive immediate da applicare al club.

LaLiga ha presentato una denuncia ufficiale contro la Juventus alla UEFA nell’aprile 2022 denunciando violazioni del fair play finanziario oggetto di indagine da parte della Guardia di Finanza italiana, un’agenzia di esecuzione sotto l’autorità del Ministro dell’Economia e delle Finanze del Paese, nonché della Procura della Repubblica al Tribunale di Torino.

In particolare, il reclamo contesta alla Juventus la contabilizzazione di trasferimenti sopra il fair value e la sottocontabilità delle spese del personale, con conseguente violazione dei requisiti di pareggio di bilancio dell’UEFA. Inoltre, la denuncia accusa la Juventus di aver nascosto il vero stipendio dei suoi giocatori.

Questo lunedì, nello stesso comunicato che annuncia le dimissioni del suo Consiglio di amministrazione, la Juventus riconosce irregolarità contabili finanziarie, che mirano anche a fuorviare le autorità del fair play finanziario UEFA, tra le altre.

Nell’ambito della sua campagna per promuovere un calcio finanziariamente sostenibile in Europa, LaLiga continua a portare avanti queste denunce contro la Juventus e chiede sanzioni sportive immediate da parte delle autorità competenti.

LaLiga è stata a lungo una delle principali sostenitrici dell’implementazione, dell’applicazione e dell’applicazione di solide regole di sostenibilità finanziaria nel calcio. Nell’aprile di quest’anno, LaLiga ha presentato denunce per violazioni del fair play finanziario presentate alla UEFA contro la Juventus, ma anche Manchester City e Paris Saint-Germain.

La stessa competizione spagnola ha applicato le sue regole di controllo economico per quasi un decennio, su richiesta dei club che compongono il campionato. La sostenibilità finanziaria è fondamentale per proteggere il business del calcio.

Proteggiamo il nostro calcio”.

Fonte: laliga.com