Lukaku: «Inter-Lazio di Coppa UEFA il mio primo ricordo calcistico»

Romelu Lukaku è il nuovo protagonista del format “Where are you from?” prodotto interamente da Inter Media House. Il belga ha parlato dell’inizio della sua carriera, passando poi per per parlare del suo giocatore preferito belga e poi della Nazionale

Ecco le parole di Romelu Lukaku a “Where are you from“, il format disponibile su InterTV e prodotto interamente da Inter Media House: «Anversa è una bella città, conosciuta anche per i diamanti che vendono. A Bruxelles mi sono trovato ancora meglio. Li ho fatto l’esordio per la mia squadra preferita in Belgio, ovvero l’Anderlecht. Ho vissuto uno dei momenti più belli della mia infanzia. Mio padre ha giocato 8-9 anni in Belgio. Il mio primo ricordo è la finale dell’Inter contro la Lazio. Subito dopo ho iniziato a giocare nel Lierse. Mio padre non aveva opportunità di portarmi all’allenamento, quindi dai 7 ai 9 anni non ho giocato. Poi sono tornato e volevo solo andare all’Anderlecht, c’era anche lo Standard Liegi ma non volevo andare. Ho aspettato un anno, ho fatto 76 goal e l’Anderlecht è venuto a prendermi.

Giocatori belgi preferiti? «Io rispetto tanto Luc Nilis. Attaccante veramente forte. Ammiravo come calciava la palla: solo lui e De Bruyne hanno una tecnica nel colpire la palla così bella, forse la più bella della storia del Belgio. Era davvero un bel giocatore da vedere, soprattutto per quanto fatto al PSV. Io e Jordan parliamo di calcio? Non ci diamo tanti consigli perché giochiamo in due posizioni diverse. A volte ci sono delle critiche, ma sono sempre per aiutare e mai nulla di personale. Belgio? Adesso quando si va in Nazionale vogliamo vincerle tutte. è la mentalità che i giocatori che son li da 10 anni provano a mettere a quelli che arrivano. Siamo un paese piccolo ma abbiamo tanti giocatori con talento. Dal 2016 abbiamo fatto una grande crescita. Speriamo di fare bene al mondiale».