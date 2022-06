Barzaghi: «Lukaku molto felice, un particolare sull’accoglienza dei tifosi»

È il Lukaku day, ovvero il giorno del ritorno ufficiale del belga all’Inter. I tifosi nerazzurri lo stanno accogliendo bene e ritirando fuori la vecchia numero nove. Il punto di Barzaghi per Sky Sport

ACCOGLIENZA − Matteo Barzaghi documenta l’atmosfera intorno al Lukaku bis all’Inter: «In molti hanno ritirato fuori la vecchia maglia di Romelu Lukaku dall’armadio e oggi la ri-sfoggiano come segno di accoglienza nei confronti del belga. È uscito molto sorridente, con grande felicità dalla clinica Humanitas di Rozzano. Torna in prestito per un anno dal Chelsea, ciò che succederà in futuro non possiamo saperlo. All’Humanitas c’era anche Kristjan Asllani, si sono incontrati. Alcuni hanno ritirato fuori la vecchia maglietta, la numero 9. Da capire quale sarà il nuovo numero».