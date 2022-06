Vidal in uscita Inter, parla un ex Colo Colo: «Lui mi ha indicato l’agente»

Vidal lascerà l’Inter in questa sessione di calciomercato. Possibile ritorno in Sudamerica per il centrocampista cileno, occhio alle parole dell’ex Colo Colo Barticciotto

FUTURO − Sulla prossima destinazione di Vidal si è espresso l’ex giocatore e oggi opinionista televisivo Marcelo Barticciotto. Questa la sua rivelazione ai microfoni di Espn Chile: «Arturo Vidal ed Esteban Paredes sono venuti a salutarci in cabina. Ho cercato di ottenere qualcosa dal futuro di Arturo e lui era con il suo rappresentante, Fernando Felicevich. ‘Sta a lui,’ mi ha detto, indicandomelo. Il mio pensiero è che Vidal possa ritornare in Sudamerica».