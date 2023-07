Barzaghi: «Lukaku aspetta l’Inter, ma non può farlo in eterno»

L’Inter vuole Romelu Lukaku e viceversa, ma l’attesa non può durare in eterno. Spuntano date limite che né il belga né i due club vorrebbero oltrepassare. Le parole di Matteo Barzaghi a Sky Sport.

POSSIBILI DATE LIMITE − Matteo Barzaghi, a Sky Sport, ha parlato così dell’attaccante belga che l’Inter vorrebbe (ri)acquistare definitivamente: «Romelu Lukaku aspetta l’Inter ma non può aspettare in eterno. Il Chelsea ricomincia con gli allenamenti il 12 e l’Inter il 13. Si vuole chiudere prima di queste date e si vogliono evitare inserimenti di altre squadre. Ciò non vuol dire che si lascerà andare Frattesi o che non si faccia più niente con Onana, tutto è in forse. Ma intanto si vuole accelerare per Lukaku».