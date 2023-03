Barzaghi: «Inzaghi, il traguardo storico non basta. Inter obbligata»

L’Inter sarà attesa da una serie di impegni tutti fondamentali, dopo aver buttato tanti punti in campionato nel corso dell’inverno. A Sport Mediaset, Barzaghi parla dei rischi per Inzaghi.

A RISCHIO – Marco Barzaghi valuta l’orizzonte del prossimo mese: «Un aprile che comincia e che sarà decisivo per l’Inter e per Simone Inzaghi, con nove partite in trenta giorni tra campionato, fondamentale, poi la doppia semifinale di Coppa Italia con la Juventus e i quarti di Champions League, traguardo storico che ha raggiunto Inzaghi ma che potrebbe non bastare. L’abbiamo sottolineato più volte: l’obiettivo da raggiungere è il quarto posto, non si può fallire. Ballano settanta milioni per l’accesso alla prossima Champions League, non dovesse raggiungerlo sarebbe un downgrade clamoroso. E porterebbe anche a sacrifici illustri».