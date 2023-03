Biasin: «Inter, mai una gioia! Dopo il Porto le voci su Onana sacrificabile»

Biasin parla di come sia cambiata la visione di Onana dopo la prestazione in Champions League in Porto-Inter. Di seguito il pensiero del giornalista veicolato sul proprio profilo Twitter.

PRIMA E DOPO – Fabrizio Biasin dice la sua sul cambio di rotta dei media nei confronti del portiere dell’Inter. Il giornalista, sul proprio profilo Twitter, scrive: «Per dire, pensa a come sta “mediaticamente” andando con Onana. Fino alla parata con il Porto “mah…non è che sia tutto ‘sto portiere…”. Dopo la parata con il Porto “le big su Onana, verrà sacrificato dall’Inter”. Mai una gioia».