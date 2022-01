Barzaghi: «Inter, si programma come le scuderie d’auto. Lo scorso anno…»

Per descrivere il mercato dell’Inter, Matteo Barzaghi di Sky Sport, ha utilizzato una metafora automobilistica. Infatti, il colpo Gosens è importante soprattutto per il domani

PROGRAMMAZIONE − Barzaghi sul mercato nerazzurro: «Una volta recuperati Lautaro Martinez e Sanchez, Simone Inzaghi potrà avere delle idee un po’ più chiare nella formazione in vista del Derby. Buono il lavoro della società come quello delle scuderie automobilistiche che provano durante l’anno il motore per l’anno successivo. L’affare Gosens va su questa onda, si programma prima. Il confronto con lo scorso anno dice che i rendimenti sono simili ma cambia la distanza in classifica. Oggi Inter a +4, lo scorso anno a +1. Quest’anno derby decisivo per tenere lontano il Milan e superare lo scoglio del calendario».