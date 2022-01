Scamacca, Inter nettamente avanti sul Milan: arriva un indizio dal Sassuolo

Per Gianluca Scamacca è in atto un vero e proprio derby di Milano con l’Inter al momento nettamente favorita sul Milan. Inoltre, dal Sassuolo sta per arrivare un indizio inequivocabile

DUELLO − Luci a San Siro per Scamacca, con Inter e Milan pronte al duello di mercato. I nerazzurri sono però nettamente in vantaggio sui cugini (idem per Frattesi). L’attaccante della Nazionale può diventare il futuro centravanti dell’Inter e gli uomini mercato nerazzurri faranno di tutto affinché ciò possa realizzarsi. Inoltre, dal Sassuolo sta arrivando un fortissimo segnale. Come riporta Sport Mediaset, il club emiliano è vicinissimo al bomber del Pisa Lorenzo Lucca. Carnevali vuole addirittura anticipare i tempi per chiudere la trattativa già in questa sessione di mercato.