Barzaghi: «Inter in prima fila contro il razzismo! Acerbi? Mi aspetto una cosa»

In casa Inter si deve far fronte al caso Acerbi dopo i fatti relativi a Juan Jesus nel match contro il Napoli. Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport, parla delle strategie del club

ASPETTATIVA – Queste le parole di Barzaghi: «Caso Acerbi? Si rimane fermi alla posizione ufficiale dell’Inter al comunicato di ieri in cui si spiegava l’esigenza di un confronto col difensore. L’Inter è stata sempre in prima fila per la lotta al razzismo, lo slogan inventato dal club “BUU” che cita lo statuto del club all’epoca in cui i tifosi fecero alcuni versi razzisti verso Koulibaly. Se si dovesse confermare tutto su Acerbi ci aspettiamo che il club possa dire qualcosa a riguardo. Prima però dovrà chiarire col giocatore e cosa lo ha portato a scusarsi con Juan Jesus nel corso della partita».