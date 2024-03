Caso Acerbi, Inter pronta a esporsi: gli aggiornamenti

La questione legata ai presunti insulti razzisti di Acerbi a Juan Jesus è quanto sta monopolizzando l’attenzione in questi primi giorni di sosta per le nazionali. L’Inter, dopo quanto sta emergendo, è attesa da una presa di posizione.

LE NOVITÀ – Può essersi già tenuto l’incontro fra l’Inter e Francesco Acerbi, con il giocatore che da ieri pomeriggio è di nuovo a Milano dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale. Le accuse di ieri sera di Juan Jesus hanno ovviamente cambiato lo scenario, con una risposta del difensore che a questo punto è necessaria. Come riportato in tarda mattinata, attorno a mezzogiorno sono arrivati in sede il direttore sportivo Piero Ausilio e il CEO Sport Giuseppe Marotta. Di Acerbi per ora nessuna traccia, ma è possibile che abbia già visto i dirigenti in queste ultime ventiquattro ore. Da qualche minuto, annuncia Sky Sport, si è presentato in sede anche il CEO Corporate dell’Inter, Alessandro Antonello. La novità, data da Matteo Barzaghi, è che nel pomeriggio si attende una presa di posizione dell’Inter, che prima voleva capire il pensiero di Acerbi. Come anticipato nel primo comunicato, pubblicato ieri a seguito dell’annuncio della FIGC che escludeva il difensore dai convocati dell’Italia.