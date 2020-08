Barzaghi (Sky): “Inter, clima positivo. Giocatori sereni e divertiti. Conte…”

L’Inter, impegnata questa sera nella sfida con il Getafe, si trova in ritiro a Dusseldorf per preparare la sfida. In collegamento su “Sky Sport” Matteo Barzaghi fornisce gli ultimi aggiornamenti sullo stato della rosa nerazzurra e sulla situazione relativa ad Antonio Conte

SERENITA’ – Le ultime da Matteo Barzaghi: «Inter, la tregua regge dopo lo sfogo post-Atalanta e dopo l’intervento del presidente Steven Zhang. L’allarme è rientrato, almeno fino a fine stagione, per permettere la squadra concentrarsi sul cammino in Europa League. A fine stagione ognuno farà le sue valutazioni, si vedrà se ci sarà la possibilità di andare avanti insieme. Atmosfera in ritiro? La squadra sta bene, è soddisfatta per aver chiuso bene il campionato. Anche ieri nella rifinitura, i giocatori sembravano molto sereni e divertiti. Hanno scherzato anche con Conte. L’atmosfera è buona».