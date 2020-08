Pardo: “Inter, scelta giusta continuare con Conte. Europa League…”

Pierluigi Pardo, intervenuto sulle frequenze di “Radio 24” nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” ha parlato dell’Inter e della situazione relativa ad Antonio Conte, dopo lo sfogo arrivato post vittoria con l’Atalanta

CONTINUARE – Queste le parole di Pierluigi Pardo: «Le italiane possono arrivare con un vantaggio in Europa League. Non abbiamo avuto neanche un po’ di pausa. Mi sembra meglio arrivare con delle partite sulle gambe, con un ritmo agonistico formato. Sulla carta siamo messi bene rispetto alle altre squadre europee. Conte? Io penso che all’Inter lo hanno preso perché lo considerano bravo e lui abbia confermato di avere delle qualità e dei difetti. È un allenatore esigente e che ama prendersi la ribalta e che quando c’è qualcosa che non gli piace urla. Ma secondo me non dovrebbe farlo pubblicamente. Non conviene nè all’Inter né a Conte risolvere il rapporto. L’Inter è sul pezzo, ha fatto tante cose, incluso l’acquisto di Sanchez. Con la stagione precedente non ci sono paragoni. Fino a prima del Lockdown era in corsa. Post lockdown non ha sfruttato le occasioni che sono arrivati. C’è stato un passo avanti».