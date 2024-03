Barzaghi: «Inter, i cinque dell’Italia col morale alto! Adesso gli altri»

Per una sosta che ha visto pessime notizie sul fronte Sommer e de Vrij l’Inter ha di contro buone risultanze dai cinque con l’Italia. Barzaghi, in collegamento dalla sede per Sky Sport 24, ne evidenzia il rendimento.

FATTO BENE – Le parole di Matteo Barzaghi sui giocatori dell’Inter in nazionale: «Secondo me tornano bene gli Azzurri, la pattuglia di cui ha parlato tanto anche Luciano Spalletti. Il gruppo Inter è quello più numeroso, lui giustamente ragiona anche dal punto di vista tattico sull’adeguamento della Nazionale alle abitudini di questi giocatori che sono importanti. Nicolò Barella l’ha dimostrato anche ieri, un grande gol in pallonetto. Tornano senza problemi i cinque azzurri e col morale alto, perché hanno vinto le due partite. Adesso aspettiamo gli altri».