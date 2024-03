Bonan: «Barella giocatore fenomenale! Italia facilitata dall’Inter»

L’Italia ieri ha battuto l’Ecuador in amichevole e a chiudere lo 0-2 di Harrison ci ha pensato Barella, con un gran gol in pallonetto. In studio nell’ultima edizione di Sky Sport 24, Bonan è dell’idea che la Nazionale debba prendere spunto dall’Inter.

LE SCELTE – Per Alessandro Bonan l’Italia fa bene ad avere un assetto simile a quello dell’Inter, visti i tanti convocati: «Quando un calciatore scende in campo ha in testa i codici del proprio allenatore. Non vedo perché Luciano Spalletti debba cercare chissà che cosa, quando può facilitare il compito dei calciatori mettendoli in campo come fanno nei club. I tre difensori un po’ più stretti dietro forse sono facilitati, a centrocampo c’è un giocatore fenomenale che propone l’Inter e si chiama Nicolò Barella: deve essere utilizzato in tutto per tutto. Jorginho ha una gestione del pallone che è importante, poi ci sono i tre attaccanti e uno si può sbizzarrire».