Sommer e de Vrij, quali tempi di recupero? Le novità per Inter-Empoli

Sommer e de Vrij hanno riportato degli infortuni con le rispettive nazionali e adesso a pagare dazio è Inzaghi. Dopo il comunicato dell’Inter ci sono le prime indicazioni sui tempi di recupero, anche in ottica Empoli.

DOPPIO STOP – Dalla sosta per le nazionali Simone Inzaghi si ritrova senza Stefan de Vrij e Yann Sommer, entrambi per infortunio. Un’eredità pagata a carissimo prezzo, per giunta per delle inutili amichevoli di cui nessuno sentiva il bisogno nel momento decisivo della stagione. Mancano sette giorni a Inter-Empoli e si può già dire che a Pasquetta non ci sarà il difensore. Si è fermato in allenamento con l’Olanda, prima ancora di scendere in campo. Il risentimento muscolare lo porterà a saltare la prossima partita, si spera che rientri fra due settimane contro l’Udinese. Altrimenti sarà Inter-Cagliari, domenica 14 aprile. Rispetto a de Vrij, invece, per Sommer ci sono indicazioni più confortanti. Il problema alla caviglia, riportato in uno scontro di gioco con Jannik Vestergaard, è una distorsione. Il fatto che sia da valutare giorno dopo giorno dà speranze che possa esserci per Inter-Empoli lunedì prossimo. Altrimenti è scontato che al posto di Sommer in porta ci sarà Emil Audero, come a Lecce a fine febbraio.